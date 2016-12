Depuis plus de quinze ans, une chouette en bronze enterrée quelque part en France est le trophée d’un jeu à énigmes initié par Max Valentin et Michel Becker : “Sur la trace de la chouette d’or”. La personne qui trouvera l’endroit où elle est enterrée pourra échanger son butin contre une chouette couverte d’or et de diamants. Malheureusement, la maison d’édition des créateurs de ce jeu a été mise en liquidation judiciaire et la chouette, d’une valeur de 150′000 euros, a été saisie. Les propriétaires de la chouette ont fait appel et la cour rendra sa décision à la mi-janvier; on saura alors si le gagnant de ce jeu, s’il y en a un, vu le nombre d’années que ça dure, pourra échanger sa chouette en bronze contre le magnifique trophée rutilant! Plus d’infos sur www.lachouette.net.