Profitez de miser sur ce nouveau groupe pop/rock français…!!! Moins de 4,000 € avant l’entrée en studio!!

Les Meltones sont comme une perle rare dans un désert de conformisme car il est difficile de faire le tri dans cette immense vague rock qui inonde l’hexagone.

S’ils ont tous les attributs marketings de cette nouvelle communauté ; Jeunes, beaux, influencés dans le son comme dans le look par leurs homologues d’outre-manche, les Meltones savent avant tout faire de très bonnes chansons et c’est ce qui fait toute la différence.

Alliance de riffs efficaces et d’une grande richesse mélodique, ces quatre jeunes garçons de la région parisienne nous gratifient de titres d’une qualité exceptionnelle qui n’attendent plus qu’à partir en studio pour conquérir le monde.