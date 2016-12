Depuis 1993, les Darwin Awards récompensent les morts les plus stupides de l’année écoulée. Les lauréats de 2008 sont connus et c’est un prêtre qui remporte la palme de la bêtise avec un vol au-dessus de l’océan accroché à des ballons gonflés à l’hélium! Incapable de se servir d’un GPS, il avait même oublié de recharger son téléphone satellitaire… on a retrouvé son corps plusieurs mois après son envol… Vous trouverez tous les autres champions du monde en cliquant ici. Dommage qu’ils ne soient plus là pour profiter de leur prix!.