Israël a annoncé qu’elle allait cesser les bombardements sur Gaza de 13h00 à 16h00 afin de laisser un couloir humanitaire entrer dans la bande… Horaire de guerre, mesdames et messieurs, ouvrez votre agenda, la mort cessera 3 heures par jour… peut-être un repas, peut-être un sourire… mais pour dessert, tripes et hémoglobine à coup sûr! Colonisation, blocus et mur de la honte… comment voulez-vous que les juifs deviennent enfin un peuple aimé par les autres… bon, dans le fond, ils n’aiment personne non plus…